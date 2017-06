OnePlus 5 wordt op 20 juni onthuld - Update: Afbeelding gelekt

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 6 juni 2017 19:39, bron: OnePlus, Twitter

OnePlus heeft vandaag op Twitter de lanceerdatum van de OnePlus 5 aangekondigd. Op dinsdag 20 juni zal het bedrijf om 18:00 Nederlandse tijd hun nieuwe vlaggenschip onthullen. Er is vooralsnog geen definitieve informatie beschikbaar over het toestel, maar een Snapdragon 835, nieuw scherm en verbeterde camera lijken voor de hand te liggen.

Het evenement krijgt als slogan mee Focus on what matters. Dit duidt op verbeteringen aan de camera, waar we eerder een gerucht over zagen. Er bij de lancering een live-stream aanwezig zijn en waarschijnlijk is hij die dag nog te bestellen.

Are you prepared for the OnePlus 5? Focus on what matters and join our keynote live on June 20. https://t.co/uuWc1m3pz1 pic.twitter.com/KfbVfMyh00 — OnePlus (@oneplus) 6 juni 2017

Update 21:54: Android Police claimt een afbeelding van de OnePlus 5 te hebben.