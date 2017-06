BenQ komt met G80 Series monitoren

Door Richard Schouw woensdag 7 juni 2017 09:45, bron: BenQ

BenQ introduceert met zijn G80 Series nieuwe monitoren die in schermgrootte variëren van 24- tot 27-inch. De GW2480, GL2580H, GL2580HM en GW2780 LED modellen moeten volgens de maker voorzien in Full HD 1080p en IPS panel technologie met 178˚ H/V kijkhoeken of TN met een responstijd van 2ms.

De nieuwe lijn is uitgevoerd volgens een minimalistisch design met zeer dunne bezels die slechts 6.6 mm meten. Daarnaast wordt voorzien in onzichtbaar kabelmanagement dat schuil gaat in de stand van de monitor, terwijl de buiging in de voet ruimte biedt voor het positioneren van een toetsenbord.

De G80 Series modellen bieden verder BenQs eigen Low Blue Light en Flicker-Free technologie, waarbij de GW2480 en GW2780 ook nog voorzien in de Brightness Intelligence technologie, waarmee de helderheid actief wordt aangepast aan de content op het scherm.

De nieuwe G80 schermen worden deze maand verscheept naar Azië en Europa.