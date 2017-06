D-Link breidt assortiment Wi-Fi Range Extenders uit

D-Link introduceert met de DAP-1635 en DAP-1325 twee nieuwe Wi-Fi Range Extenders die je moet kunnen installeren zonder tussenkomst van een computer.

De DAP-1635 AC1200 Wi-Fi Range Extender met Power Passthrough beschikt over de AC-technologie en dual-band Wi-Fi technologie, terwijl de DAP-1325 N300 Wi-Fi Range Extender je Wi-Fi signaal uitbreidt middels de N technologie. De installatie moet volgens de fabrikant eenvoudig zijn: je steekt de adapter in een stopcontact, waarna een druk op de ingebouwde WPS-knop het opzetten van een netwerk in werking zet. Daarnaast kun je de extenders installeren met D-Link’s Quick Router Setup (QRS) app voor zowel iOS en Android. En als je de apparaatjes persé wilt installeren via een computer, kun je gebruikmaken van de ingebouwde setup wizard.