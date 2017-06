EKWB onthult MSI X370 Xpower Titanium RGB monoblok voor socket AM4

Door Luuk van Gestel woensdag 7 juni 2017 19:13, bron: EKWB, Tom's Hardware

Het is nu mogelijk een waterblok op een Ryzen-CPU te plaatsen met de EK Waterblocks FC-CB MSI X370 Xpower RGB Monoblock, voor de MSI X370 Xpower Titanium. Het is niet het eerste blok voor socket AM4 - EK introduceerde in april een blok voor de ASUS Crosshair VI Hero.

De FC-CB MSI X370 Xpower heeft een basis van vernikkeld koperen en koelt de CPU en de stroomvoorziening. De bovenkant is bedekt met acryl. Het is niet mogelijk een andere bovenkant te kiezen, zoals het bedrijf wel vaak doet bij zijn GPU en CPU blokken. Zoals de naam van het product al doet vermoeden heeft de fabrikant RGB LED-strips toegevoegd onder een afdekking, met daarin het MSI-logo. De strip is compatibel met MSI's Mystic Light Sync RGB.

EK Waterblocks heeft de FC-CB MSI X370 Xpower RGB monoblok beschikbaar in de EK webshop voor een prijs van 119,95 euro.