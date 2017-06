PCI-SIG kondigt PCI-Express 5.0 aan op ontwikkelaarsconferentie

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 8 juni 2017 19:12

PCI-Express 4.0 is nog niet op de markt, maar inmiddels heeft PCI-SIG de volgende stap al aangekondigd: PCI-Express 5.0 gaat per lane 32 Gbit/s data overbrengen en moet ergens in 2019 afgerond worden. Uiteraard zal het nog (aanzienlijk) langer duren voordat de specificatie ook daadwerkelijk in de eerste producten verschijnt.

De technologie wordt vooral gericht op AI, machine learning, gaming, visual computing en zowel opslag- als netwerktoepassingen. Voorbeelden die door de organisatie gegeven worden, omvatten netwerkverbindingen van 400 Gbit/s of een dual 200 Gb/s InfiniBand. PCIe 5.0 gaat in full duplex werken, met een totale bandbreedte tot 128 GB/s: in iedere richting dus 64 GB/s bij gebruik van 16 lanes

Leden van PCI-SIG hebben inmiddels al toegang gekregen tot revisie 0.3 van de specificatie.