240Hz praktijktest: doe mee met AOC op 29 juni!

De nieuwste revolutie op het gebied van beeldschermen is 240Hz weergave: 240 beelden per seconde een nieuw beeldje. De belofte: geen detail missen, ook niet bij hele snelle bewegingen. Elk beeld dat je videokaart kan afleveren, kan worden getoond. AOC heeft met de Agon AG251-serie twee modellen die beschikken over zo'n razendsnel paneel. Om jou de kans te geven zélf te beoordelen wat het verschil is met een 'gewone' snelle monitor, kan je deze bijzondere beeldschermen zelf komen uitproberen, op het kantoor van Hardware.Info in Amsterdam tijdens het Hardware.Info AOC 240Hz gaming event.

AOC is een van de merken die 120 en 144Hz gaming populair heeft gemaakt, met de befaamde G2460-reeks monitoren. De nodige jaren geleden alweer stelden we een groot aantal lezers van Hardware.Info in de gelegenheid om het verschil tussen 60 en 120Hz gaming te ervaren. Nu is het tijd voor een deel twee: 120 vs 240Hz in de praktijk!



AOC Agon AG251FZ

Hiertoe stelt AOC een flink aantal 240Hz Agon AG251-monitoren ter beschikking, aangestuurd door krachtige gaming systemen - die zijn nodig ook, want 240 beelden per seconde kunnen niet door zomaar elke videokaart worden geproduceerd. In het kantoor van Hardware.Info ga je aan de slag met twee gamesessies, een op een scherm dat werkt met 120Hz en een op een exemplaar dat op 240Hz is ingesteld. Zonder dat je weet welke het is.

Na afloop vul je een korte vragenlijst over je ervaring en, en zo doe je een bijdrage aan het praktijkonderzoek van Hardware.Info, en ben je in de gelegenheid om zelf te ervaren wat het verschil in snelheid voor jou betekent!

Hou je van first person shooters en heb je zin om een paar uur met de nieuwste technologie op het gebied van beeldschermen aan de slag te gaan? Schrijf je dan snel in voor deze bijzondere gelegenheid!

Waar en wanneer?

Het AOC 240Hz gaming event vindt plaats op donderdag 29 juni 2017 in de middag. Het evenement vindt plaats op het kantoor van Hardware.Info in Amsterdam Noord. Parkeren is gratis en het HWI HQ is ook zeer eenvoudig met openbaar vervoer te bereiken vanaf station Amsterdam CS. Aangezien het aantal plekken beperkt is: zorg ervoor dat je de 29ste beschikbaar bent, als je je opgeeft.

Klik op deze link om je in te schrijven

...en wie weet ben je erbij op 29 juni!