Samsung introduceert 49"-monitor met 32:9-verhouding en FreeSync 2 tot 144 Hz

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 9 juni 2017 16:21, bron: Samsung

De laatste jaren heeft de beeldverhouding van 21:9 een behoorlijke opmars gemaakt bij gaming-monitoren, maar Samsung gaat vandaag nog verder de breedte in. Het heeft namelijk de CHG90-serie geïntroduceerd, een ultra-wide 49"-monitor met een ongebruikelijke verhouding van 32:9. Dat is nog eens 50% breder dan de 21:9-modellen.

Concreet hebben we te maken met een 49-inch VA-paneel met 3840 x 1080 pixels; dus de breedte van een 4K-scherm en de hoogte van de traditionele 1080p-resolutie. Niet geheel verrassend heeft Samsung overigens een redelijk sterke curve toegepast van 1800R. Verder heeft het paneel door de gebruikte schermtechnologie kijkhoeken van 178 graden en een geclaimde reactietijd van 1 milliseconde.

Verder zijn er bij de C49HG90 de nieuwere technieken geïntegreerd, zoals quantum dots voor een breder kleurbereik, FreeSync 2 met HDR, en tot slot refresh rates tot 144 Hz. Achterop vinden we onder andere DisplayPort, Mini-Display Port en tweemaal HDMI. De voet is in hoogte verstelbaar, maar kan niet gepivoteerd worden.

De Samsun C49HG90 komt in augustus in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1499 euro. De kleinere modellen in de reeks komen voor 799 euro (31,5") en 699 euro (27") op de markt.