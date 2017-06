Intel: Ice Lake 'taped in' en Cannon Lake op schema

Door Jonas Verhofsté vrijdag 9 juni 2017 19:28, bron: Intel (1), (2)

Intel’s nieuwste tweets staan in het teken van het 10nm-productieprocédé. Hierin laat het bedrijf weten dat Cannon Lake, de eerste generatie op 10 nm, op schema ligt en de tweede generatie, genaamd Ice Lake, ‘taped in’ is. Een ‘tape-in’ is de voorlaatste ontwerpfase van een chip. Concreet betekent dit dat de verschillende bouwblokken klaar zijn en gecombineerd kunnen worden voor de laatste stap: de ‘tape-out’. Deze laatste stap is het initiëren van de productie voor de eerste engineering samples.

Als alles volgens plan loopt, dan zou de productie van Cannon Lake later dit jaar van start moeten gaan voor een lancering begin 2018. Deze processors zullen, net als bij de introductie van Kaby Lake, om te beginnen geïntroduceerd worden als U- en Y-serie voor laptopgebruik. Voor desktops zou 10 nm dan in de tweede helft van 2018 beschikbaar moeten komen in de vorm van Ice Lake.

Vooralsnog staan eerst de 4- en 6-core modellen van Coffee Lake, gebakken op 14 nm, op het programma. Deze zouden in augustus of september beschikbaar moeten komen. De dual-core modellen zien het licht in het eerste kwartaal van 2018.