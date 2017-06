Qualcomm maakt zich geen zorgen na dreigement Intel over x86-emulatie

Eerder vandaag kon je lezen hoe Intel in zijn blogpost indirect uithaalde naar Microsoft en Qualcomm, die samen werken aan een versie van Windows 10 die op ARM-processors werkt aan de hand van x86-emulatie. Intel suggereert daarin dat het dergelijke techniek ziet als patentinbreuk en het bedrijf dergelijke gevallen fel zal bestrijden.

Inmiddels heeft Qualcomm al een reactie gegeven om de 'dreigementen' van Intel, en die komt redelijk nuchter over. Het bedrijf kijkt naar eigen zeggen uit naar de lancering van de Windows-systemen met Snapdragon 835-processor, maar gaat in zijn statement verder niet in op de aantijgingen van een inbreuk op x86-patenten.

Het volledige statement luidt als volgt:

"Given our recent announcement with ASUS, HP and Lenovo, we found the blog that one of our competitors published on June 8 very interesting. We look forward to the launch of the always connected Windows 10 PC powered by the Qualcomm Snapdragon 835 Mobile PC Platform later this year. As showcased at Computex 2017 in conjunction with Microsoft, the Snapdragon 835 Mobile PC Platform brings a true always connected PC experience with support for up to Gigabit LTE connectivity and all-day battery life for sleek, thin and fanless designs. This will change the future of personal computing.”- Qualcomm