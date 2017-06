'ASUS ZenFone 4-reeks verschijnt volgende maand'

Door Michiel Berkhout zaterdag 10 juni 2017 11:35, bron: NextPowerUp

ASUS is al enkele jaren actief in de smartphonemarkt, maar pas sinds enkele maanden zijn de ZenFone-toestellen van het bedrijf ook in de Benelux verkrijgbaar. Het gaat hier om de derde generatie, maar de vierde generatie staat alweer voor de deur. Er verschenen al enkele geruchten dat deze mogelijk tijdens Computex zou verschijnen, maar dat bleek niet het geval te zijn. Naar verluidt wordt de ZenFone 4-serie volgende maand gelanceerd.

Volgens de laatste geruchten bestaat de nieuwe reeks in eerste instantie uit drie verschillende modellen; de ZenFone 4, de ZenFone 4 Max en de ZenFone 4s. Naar verwachting kost het duurste model rond de 500 USD. Naast deze serie heeft het bedrijf nog een ander toestel in de pijplijn, zo lanceert het volgende week de ZenFone AR. Zoals de naam al enigszins suggereert richt ASUS zich met dat toestel op Augmented Reality, en is hij onder meer voorzien van Google Tango technologie.