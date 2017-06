Streacom komt met luchtgekoelde versie DB4 en passieve µATX behuizing

Door Jonas Verhofsté zaterdag 10 juni 2017 18:01, bron: Technic3D, KitGuru, TechPowerUp

Rond deze tijd vorig jaar bracht Streacom een passief gekoelde Mini-ITX behuizing op de markt. Deze kreeg de naam DB4, zoals omschreven in ons toenmalig bericht. Nu lijkt het er echter op dat Streacom plannen heeft voor een luchtgekoelde variant.

Het ontwerp zelf is lichtjes aangepast, met een gatenmotief in plaats van een strepenmotief. De behuizing is vervaardigd in aluminium en het bovenvlak, het deksel als het ware, in mat zwart. Ook is het geheel 5 kg lichter ten opzichte van de passieve versie. De prijs is momenteel nog onbekend.



De DB4



Om liefhebbers van stille systemen niet teleur te stellen, toonden ze ook een passieve Micro-ATX behuizing, genaamd de DB6. Bijzonder aan deze behuizing is dat niet alleen de processor passief gekoeld kan worden, maar ook de grafische kaart, beiden met een maximaal TDP van 120 watt.

Om al deze warmte te dissiperen, maakt Streacom gebruik van twee aluminium zijwanden, in combinatie met een flexibel heatpipe-systeem, ontwikkeld door Calyos. Om het geheel af te werken wordt het centrale gedeelte tussen de zijwanden bedekt met verduisterd glas. De behuizing heeft plaats voor maximaal zes 3,5-inch of twaalf 2,5-inch harde schijven. Hij meet 34 x 36 x 24,5 cm en weegt 14,5 kg.

De DB6 zou voor 350 dollar over de toonbank moeten gaan. Dit is echter zonder koeling voor de GPU, deze zou afzonderlijk verkocht worden en 150 dollar kosten.



De DB6

Als laatste toonde Streacom een Mini-ITX versie van de BC1 benchtafel. Deze compacte constructie zal verkrijgbaar zijn in het zwart, rood en zilver en zou rond de 119 dollar moeten kosten.



De Mini-ITX BC1