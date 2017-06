[Pro] Lexmark kondigt A3 laserprinters en multifunctionals aan

Door Mitchell Dragt zondag 11 juni 2017 15:19, bron: Lexmark

Lexmark heeft te kennen gegeven dat het later dit jaar met nieuwe kleurenlaserprinters en multifunctionals gaat komen. In totaal komen er negen nieuwe modellen, die snel efficiënt en veilig zouden moeten zijn. Ze komen uit in de CS920- en CX920-serie.

In de basis krijgen ze een 10-inch groot touchscreen, met de mogelijkheid tot kalibratie middels Pantone. Dit alles wordt aangedreven door een 1,2 GHz-processor met tot 4 GB RAM. De CS-serie gaat een snelheid krijgen van 55 ppm, terwijl de CX daar nog een schepje bovenop doet met 65 ppm. Afhankelijk van het model kunnen ze maandelijks tussen de 150.000 en 270.000 pagina's afhandelen, waarbij de papierlades tot 6650 vellen aan gaan kunnen. De toners moeten 34.000 pagina's meegaan, terwijl de andere onderdelen als de fuser, 720.000 pagina's mee moet gaan.

Later dit jaar moet meer informatie bekend worden over de modellen die gaan komen, inclusief de beschikbaarheid en prijzen.