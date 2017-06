KPN: Nokia 3 en -5 vanaf 28 juni beschikbaar, Nokia 6 komt later

Door Mitchell Dragt maandag 12 juni 2017 18:39, bron: KPN

KPN heeft een pagina online gezet over de nieuwe Nokia-smartphones, met als achterliggend bedrijf HMD Global. De Nokia 3 en 5 kunnen vanaf nu besteld worden en zullen vanaf 28 juni uitgeleverd worden, stelt het bedrijf op de pagina. Ook staat de Nokia 6 erop, maar onduidelijk is wanneer die komt.

De Nokia 3 is de instapper van het drietal en heeft een 5-inch HD-scherm, verwerkt in een aluminium behuizing uit een stuk. De rekenkracht wordt verzorgd door een MediaTek MT6737 op 1,3 GHz. Hieraan is 2 GB RAM en 16 GB opslag gekoppeld dat uit te breiden is middels een microSD-kaartje. Met de Nokia 5 krijgt men een wat luxer model. Deze heeft een 5,2-inch HD-scherm afgedekt met Gorilla Glass. Hier is de MediaTek-chip ingeruild voor een Snapdragon 430 en is de camera opgewaardeerd naar een 13 MP-module met dubbele flitser. De Nokia 6 heeft als enige en full HD-scherm, dat wel door dezelfde chip aangedreven wordt. Hier is echter wel 3 GB RAM beschikbaar.

Wie een van de toestellen wil hebben, kan ze vanaf nu bestellen. De Nokia 3 kost 149 euro, de 5 krijg je voor 199 euro en de 6 moet 249 euro opbrengen.



Nokia 3.

{IMG-600-3318



Nokia 5.



Nokia 6.