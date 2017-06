Huawei submerk Honor kondigt 9-smartphone aan

Door Mitchell Dragt maandag 12 juni 2017 20:14, bron: Android Central

Honor, het submerk van Huawei, heeft vandaag de Honor 9 het levenslicht laten zien in China, na meerdere terugkerende geruchten. Qua ontwerp lijkt hij sprekend op zijn voorganger, terwijl hij intern meer van de Huawei P10 weg heeft.

In de behuizing van glas en metaal is een 5,15-inch scherm verwerkt met 1920 x 1080 pixels, dat de DCI-P3-kleurenruimte weer moet kunnen geven. Dit wordt aangedreven door Huawei's eigen Kirin 960. Deze heeft vier Cortex A73-kernen en vier A53-cores, waaraan een Mali G71 MP8-GPU gekoppeld is. Afhankelijk van het model is er 4 GB RAM en 64 GB opslag aanwezig, terwijl een model hoger 6 GB en 64 GB betekent. Het topmodel heeft 6 GB en 128 GB opslag. De opslag is wel uit te breiden met een microSD-kaartje.

Achterop vinden we een dubbele camera met eenzelfde opstelling als we van Huawei zelf gewend zijn, met een 13 MP RGB-module en een 20 MP monochroom-camera die het contrast en detail moet verhogen. Voorop zit een 8 megapixel-module, alsmede een vingerafdrukscanner. De accu van 3200 mAh moet alles van energie voorzien om te blijven draaien.

Vanaf 16 juni is hij in China verkrijgbaar. Of en wanneer hij naar Nederland komt is nog niet bekend. De prijzen liggen op ¥2.299 voor eentje met 4 GB RAM, ¥2,699 voor 6 GB en 64 GB en ¥2.999 voor die met 6 GB en 128 GB opslag. Omgerekend en inclusief BTW is dat respectievelijk €365, €428 en €476.