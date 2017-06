Sennheiser en Dior Homme brengen speciale productedities uit

Door Jonas Verhofsté dinsdag 13 juni 2017 21:03, bron: Sennheiser

Sennheiser heeft aangekondigd te gaan samenwerken met kledingmerk Dior Homme. Samen komen ze met speciale versies van de HD 800 S hoofdtelefoon, de HDVD 800 hoofdtelefoonversterker, de IE 800 in-ears en de PXC 550, een draadloze hoofdtelefoon met noise-cancellation.

De HD 800 S is voorzien van 53 mm drivers met een impedantie van 300 ohm. Het betreft een open klankkast en een frequentiebereik van 4 Hz tot 51 kHz. De kabel van deze hoofdtelefoon heeft een lengte van 3 meter en eindigt op een 6,3 mm-plug. Ook is er een XLR-4 kabel meegeleverd, voor een betere geluidskwaliteit, aldus Sennheiser. De hoofdtelefoon zonder kabel weegt 330 g.

De HDVD 800 is een hoofdtelefoonversterker met een frequentiebereik van 0,3 Hz tot 100 kHz. Hij heeft een formaat van 21,6 x 5,5 x 32,4 cm, wat zich vertaalt in een gewicht van 2,2 kg. De HDVD 800 heeft zes ingangen: XLR-3, RCA, S/PDIF RCA, TosLink, AES/EBU en USB 3.0. Voor de uitgangen zijn er twee 6,3 mm- en twee XLR-3-aansluitingen voorzien.

De IE 800 is een in-ear hoofdtelefoon met een impedantie van 16 ohm. Het frequentiebereik gaat van 5 Hz tot 46,5 kHz. De kabel is 1,1 m lang en eindigt op een 3,5 mm-plug. Het geheel weegt 8 gram.

De PXC 550 is een draadloze hoofdtelefoon met active noise-cancellation. Het frequentiebereik gaat van 17 Hz tot 23 kHz en indien hij bedraad gebruikt wordt, heeft hij een impedantie van 46 ohm. De PXC 550 maakt gebruik van Bluetooth 4.2 en zou 30 uur moeten meegaan op één lading. Dit alles heeft een gewicht van 244 gram.

De speciale edities van deze producten zullen voorzien zijn van een zwart en antraciet design met rode accenten en worden geleverd in vier bundels: home, travel, daily en pocket. Deze bundels bestaan uit een reeks beschermhoezen, leren tassen en cases, in combinatie met één of meerdere van bovenstaande producten.

De home bundel bestaat uit een door Dior Homme ontworpen kast voor de HD 800 S en de HDVD 800. Deze kast heeft een lade die is afgewerkt met kalfsleer. Bij deze bundel komen ook de speciale edities van de PXC 550 en de IE 800, beide worden geleverd met een leren beschermhoes.

De travel bundel heeft een PXC 550, in combinatie met een leren rugzak. De daily bundel levert ook de PXC 550, maar deze keer gecombineerd met een lederen clutch-case. De pocket bundel omvat de IE 800 in combinatie met een bijpassende opbergcase. Alle uitvoeringen zouden half juni beschikbaar moeten zijn.