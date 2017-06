Dell vernieuwt Alienware Area-51 met Skylake-X en Threadripper

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 13 juni 2017 20:13, bron: Dell

Dell heeft een van zijn krachtigste systemen voor consumenten een flinke upgrade gegeven. De op gaming gerichte Alienware Area-51 krijgt de nieuwe high-end processoren van Intel en AMD, tot twee GTX 1080 Ti's in SLI en een sloot aan geheugen. De PC moet zich verder onderscheiden met zijn unieke uiterlijk.

De Area-51 kan worden uitgerust met een 6-, 8- of 10-core Intel Skylake-X processor of een 16-core AMD Threadripper processor. Qua videokaart begint het bij een GTX 1050 of RX 570 en lopen de mogelijkheden op tot twee GTX 1080 Ti's in SLI of drie RX 580's in crossfire.

Het systeem bevat verder maximaal 64 GB DDR4-werkgeheugen, een 1 TB PCIe-SSD en/of 2 TB HDD en een 1500 watt voeding. Qua connectiviteit zijn er twee USB 3.1-poorten, tweemaal gigabit ethernet en kan er gekozen worden van een 802.11n/ac-netwerkkaart met 2x2 MIMO en Bluetooth 4.1.

De Area 51 Threadripper Edition is vanaf 27 juli verkrijgbaar en de Skylake-X versies zullen op 22 augustus volgen. Prijzen zijn nog niet bekend gemaakt.

