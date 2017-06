Kom naar het exclusieve 15 jaar Hardware.Info Magazine abonnee evenement!

Door Hardware.Info woensdag 14 juni 2017 08:28

Hardware.Info bestaat deze zomer 15 jaar! Om dat te vieren vind je in jubileumeditie #3/2017 een groot prijzenfestijn én organiseren we voor onze abonnees op 8 juli een speciaal evenement, waarop de jubileumeditie officieel gelanceerd wordt, verschillende aansprekende fabrikanten presentaties geven, je een rondleiding krijgt in het befaamde Hardware.Info Testlab en samen met de Hardware.Info Crew kunt proosten op het 15 jarig bestaan van het blad. Het belooft een voor hardwareliefhebbers spectaculaire dag te worden waar jij als abonnee gratis bij kunt zijn!

Waar en wanneer?

Het 15 jaar Hardware.Info Magazine abonnee evenement vindt plaats op zaterdag 8 juli 2017 en wordt georganiseerd in het Hardware.Info HQ in Amsterdam. Adres: Mt. Lincolnweg 40, 1033 SN Amsterdam. Wie met de auto komt kan gratis parkeren, voor wie met openbaar vervoer komt is ons pand heel eenvoudig de bereiken vanaf treinstation Amsterdam CS. De aanvang zal in de loop van de ochtend zijn en het event zal tot eind van de middag duren. Exacte tijden worden op een later moment bekend gemaakt.

Wat gaat er gebeuren?

Het evenement zal beginnen met een presentatie van Hardware.Info’s hoofdredacteur Koen Crijns over de begindagen van de website en het tijdschrift. Daarna wordt het speciale jubilieumnummer officieel onthuld en krijg je deze als bezoeker van het evenement dus als eerste in handen!

De rest van de dag worden alle bezoekers in groepjes verdeeld en kun je deelnemen aan verschillende sessies, waaronder presentaties en workshops van diverse fabrikanten en een rondleiding door het fameuze Hardware.Info Testlab, waarin je precies kunt zien hoe we zaken als videokaarten, TV’s, laptops en voedingen nu exact aan de tand voelen.

Voor een uitgebreide lunch wordt natuurlijk gezorgd en de dag sluiten we af met een gezellige borrel.

Welke fabrikanten nemen deel aan het evenement?

De exacte lijst zullen we op een later moment bekend maken, maar onderstaande fabrikanten hebben hun medewerking aan het 15 jaar Hardware.Info Magazine evenement al toegevoegd. Zij zullen gedurende de dag presentaties en/of workshops organiseren en hun nieuwste producten tonen.

ASUS

Corsair

Kingston

Gigabyte

LG Monitoren

MSI

Samsung

Supermicro

Hoe kun je je aanmelden?

Het 15 jaar Hardware.Info Magazine evenement is exclusief voor abonnees van Hardware.Info Magazine. Ben je nog geen lid? Dan hebben we tijdelijk een spectaculaire abonnementsaanbieding. De toegang is gratis, maar we hebben plek voor slechts 100 abonnees, dus meld je zo snel mogelijk aan. Aanmelden kan via het formulier op onderstaande link. In de tweede helft van juni laten we je weten of je bij de gelukkigen zit die deel kunnen nemen of op de reservelijst komt te staan.

In het formulier vragen we je om je abonneenummer. Heb je dat niet bij de hand? Dan kun je dat hier opvragen.

Ben je nog geen abonnee? Uiteraard is het mogelijk om nog snel abonnee te worden en je daarna aan te melden voor het evenement! Sowieso is dit een goed moment om abonnee te worden van Hardware.Info Magazine, want als je dat doet vóór 26 juni krijg je jubilieum editie #3/2017 als eerste nummer en kun je daardoor ook direct deelnemen aan het grote prijzenfestijn dat in de jubilieumeditie wordt aangekondigd (waarbij er ook veel prijzen exclusief voor abonnees te winnen zijn!). Klik hier om je aan te melden als Hardware.Info abonnee.

Klik hier om je aan te melden voor de 15 jaar Hardware.Info Magazine abonneedag

Tot 8 juli!