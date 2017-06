Archos komt met vier nieuwe smartphones in hoger segment

Door Richard Schouw woensdag 14 juni 2017 08:10, bron: Archos

Archos gaat zich met zijn nieuwe partner Nubia richten op technologisch geavanceerdere smartphones. In de Diamond-lijn introduceert het bedrijf twee nieuwe modellen, die zijn ontworpen door Nubia. Daarnaast wordt de Sense-lijn aangevuld met een randloos model en een schokbestendig ruggedized toestel.

De Diamond Alpha is volgens Archos het midrange vlaggenschip, dat vervat is in een metalen unibody behuizing en voorzien is van een 5,2 inch afgerond Gorilla Glass categorie 3 Full-HD-scherm, de Octa-core Qualcomm Snapdragon 652 chipset en 4GB RAM met 64GB uitbreidbare opslag via MicroSD.

Deze smartphone moet met name geschikt zijn voor fotografie dankzij de 13MP dual sensor SONY achtercamera (een in zwart-wit en de andere in kleur) en de 16MP selfie camera. Daarnaast moet je 4K video-opnames kunnen maken met een uitgebreid menu aan filters en instellingen. De Alpha is beschikbaar vanaf juli 2017 voor € 399,99.

De Diamond Gamma heeft een dun ontwerp (minder dan 8 mm) van aluminium en is voorzien van een 5,5-Inch IPS HD 2.5D scherm, een 64-bits Octa-core Qualcomm processor, 3GB RAM, 32GB tot 128GB uitbreidbare opslag, een Samsung 13MP camera en 5MP camera, een 3000 mAh accu en Google Android 7.1.1. De Gamma is beschikbaar vanaf juli 2017 voor € 199,99.

De Sense 55 S is uitgerust met een randloos 5,5 inch Full HD IPS beeldscherm (78% scherm/casing ratio), een 2GB RAM / 16GB ROM combinatie, een dual sensor camera (8MP + 8MP), een vingerafdruksensor en een 3.000 mAh accu. De telefoon draait op Google Android 7 en is beschikbaar in juli 2017 voor € 199,99.

De Sense 50 X is vervat in een ruggedized behuizing die voldoet aan de IP68 standaard. Het toestel is voorzien van een 5 inch FHD Gorilla Glass 3 beeldscherm en beschikt verder over een quad-core Mediatek MT6737T chipset van 1,5 GHz, 3GB RAM en 32GB opslag die uitbreidbaar is tot 128 GB via de geïntegreerde microSD kaartsleuf. Hij is verder voorzien van een 3500 mAh accu en Google Android 7. De smartphone is beschikbaar in juli 2017 voor € 249,99.