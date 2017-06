Be quiet! lanceert Shadow Rock TF 2 CPU-koeler

Door Luuk van Gestel woensdag 14 juni 2017 12:58, bron: Be quiet!

Tijdens Computex dit jaar zagen we de nieuwe Shadow Rock TF 2 top-flow koeler van be quiet!. De opvolger van de Shadow Rock TopFlow bevat verschillende optimalisaties om voor een betere koeling te zorgen dan zijn voorganger. Zo heeft hij een koelcapaciteit tot en met TDP's van 160 watt

Vijf koperen heatpipes van 6 mm met aluminium uiteinden maken direct contact met de processor. Een 135mm-ventilator met rifle-lagers zorgen voor de benodigde airflow over de lamellen, die nu ook in directe verbinding staan met de koelplaat. De ventilator kan draaien op maximaal 1.400 rpm en heeft een geluidsniveau van maximaal 24,4 dB(A). De Shadow Rock TF 2 is 112 mm hoog, inclusief fan, en wordt geleverd met mounting kits voor alle courante Intel- en AMD-sockets (inclusief AM4).

Be quiet! biedt een fabrieksgarantie van drie jaar op de koeler, die op dit moment beschikbaar is voor een adviesprijs van € 60.