Logitech komt met draadloos oplaadsysteem en Lightspeed technologie

Logitech G komt na meer dan vier jaar onderzoek met twee nieuwe technologieën: het Powerplay draadloze oplaadsysteem voor gaming-muizen en de Lightspeed technologie. Het oplaadsysteem moet ervoor zorgen dat de muis wordt opgeladen zowel tijdens het gamen als de momenten tussendoor. Hiervoor hoef je muis niet meer in een lader te leggen of in een dock te pluggen. De Lightspeed-technologie moet voorzien in een end-to-end systeemoptimalisatie die moet zorgen voor bijzonder goede connectiviteit en krachtige performance, aldus de fabrikant.

Ook worden twee nieuwe vlaggenschepen onder de Logitech gaming-muizenlijn geïntroduceerd: de G903 Lightspeed Wireless Gaming Mouse en de G703 Lightspeed Wireless Gaming Mouse. Beide modellen zijn compatibel zijn met het Powerplay wireless oplaadsysteem.

Met een report rate van een milliseconde en end-to-end systeemoptimalisatie moet Lightspeed ervoor zorgen dat deze draadloze muizen vele malen sneller reageren dan de gemiddelde gaming muis, zo stelt de maker. Daarnaast heeft Logitech het Frequency Agility Mechanism ontwikkeld, dat automatisch problemen in de verbinding op moet sporen.

Het Powerplay systeem gebruikt een toepassing van elektromagnetische resonantie wat een energieveld om het apparaat heen creëert en de muis draadloos van energie voorziet. Door middel van een magneet koppelt de module zich automatisch aan verschillende apparaten, waaronder dus ook de nieuwe G903- en G703-muizen.

De nieuwe muizen beschikken allebei over:

Pixel-Precies Sensor: Beide modellen zijn uitgerust met de PMW3366 optical sensor, die volgens Logitech geen last moet hebben van smoothing, filtering of versnelling op de gehele DPI-schaal (200 - 12.000 DPI).

Geavanceerde, mechanische button-spanning: De veren en mechanische draaischarnieren van de G903 moeten ervoor zorgen dat je linker- en rechtermuisknop altijd ‘klikklaar’ zijn.

Comfort: De G903 maakt gebruik van een aanpasbare button lay-out en een tweehandig ontwerp, waardoor zowel rechts- als linkshandigen gebruik kunnen maken van de muis. Bovendien werkt de muis met elke grip stijl, of je nu je hele handpalm of alleen je vingers gebruikt. De G703 is vervat in een lichtgewicht, ergonomisch verantwoorde behuizing die precies in je hand moet passen. Rubberen strips op de zijkanten moeten zorgen voor nog betere controle over je bewegingen

Het Powerplay wireless oplaadsysteem is naar verwachting medio september 2017 verkrijgbaar met een adviesprijs van € 129,--. De G903 en G703 LIGHTSPEED gaming muizen worden eveneens medio september verwacht en kosten respectievelijk € 179,-- en € 119,--.