'AMD Ryzen Threadripper 1950X gespot'

Door Luuk van Gestel woensdag 14 juni 2017 17:25, bron: Fudzilla, Tweaktown

Eind mei kondigde AMD zijn Ryzen Threadripper-processor aan, een afgeleide van zijn toekomstige Epyc server-CPU's. Threadripper is een high-end desktop-CPU met 16 cores, quad-channel geheugen en slechts 64 PCI-Express-kanalen.

Volgens externe bronnen zou de Ryzen Threadripper 1950X gespot zijn op Geekbench. Het zou gaan om een engineering sample met 16 cores/32 threads en een klokfrequentie van 3,4 GHz. De sample draaide op een ASRock X399 Professional Gaming moederbord met 16 GB DDR4-2133 RAM. Zoals verwacht heeft de processor een grote L3-cache van 32 MB. De CPU verbruikt rond de 150 watt en zal gelanceerd worden op socket TR4, een land grid array bestaande uit 4.094 pinnen.

Volgens de resultaten van Geekbench heeft de 1950X een score behaald van 4.167 punten in de single-threaded benchmark en 24.539 punten in de multi-threaded benchmark. De CPU werd vergeleken met een Intel Xeon E5 2697A v4, een CPU met 16 cores/32 threads gebaseerd op de Broadwell-architectuur. De Xeon scoort respectievelijk 3.651 en 30.450 punten.

Het is nog goed mogelijk dat AMD zijn SMT-performance aan het tweaken is, waardoor de uiteindelijke score hoger zal zijn. Naar verwachting zullen er in totaal negen Threadripper-CPU's uitgebracht worden, waarvan de eerste eind juli worden verwacht.

AMD Ryzen Threadripper 1950X:

Intel Xeon E5 2697A v4: