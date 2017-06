Razer upgrade Blade Stealth van 12,5- naar 13,3-inch scherm

Door Richard Schouw woensdag 14 juni 2017 17:15, bron: Razer

Razer introduceert een 13,3-inch versie van zijn 12,5-inch Blade Stealth laptop. Volgens de maker is de nieuwe notebook, die net iets meer dan 13 mm dik is en iets meer dan een kilo weegt, een van de meest portable apparaten op de markt, temeer de accuduur ook nog zo'n negen uur moet bedragen.

Het kleintje laptop is vervat in een aluminium behuizing en beschikbaar met een zwarte of 'gunmetal' grijze finish. Laatstgenoemde versie is voorzien van een 'tone-on-tone' Razer logo en wit backlit toetsenbord. Helaas is deze telg vooralsnog alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten en Canada.

Het nieuwe 13,3-inch Quad HD+ (3200 x 1800) IGZO touchscherm moet volgens Razer de visuele verschijning van de Stealth verbeteren met een 50% dunnere bezel dan de voorganger, zonder dat de notebook groter qua afmetingen is geworden. De Windows 10 laptop is standaard voorzien van een zevende generatie Intel Core i7 processor, 16GB dual-channel geheugen en tot 1TB PCIe solid-state opslag.

De zwarte versie is uitgerust met een individueel backlit multi-color toetsenbord, waarbij Razers Chroma erin voorziet de lichteffecten aan te kunnen passen en te kunnen kiezen uit 16,8 miljoen kleuropties. De 13,3-inch Blade Stealth heeft een adviesprijs van 1399 USD.