Door Advertorial maandag 19 juni 2017 09:00

Wanneer het om kantoormachines gaat praten we allang niet meer alleen over printen, scannen en kopiëren. We hebben het tegenwoordig over document management, workflowoptimalisatie en het digitaliseren van papieren processen. Maar waar gaat dit nou feitelijk over en in hoeverre zijn deze ontwikkelingen interessant voor het overgrote deel van werkend Nederland: het MKB.



De OKI MC573dn

Uit onderzoek van Conclusr in opdracht van OKI Systems (www.okiprinting.nl/printerbeleid) blijkt dat binnen het MKB de printer en multifunctional nog vooral worden ingezet voor de traditionele kantoortaken zoals hierboven benoemd. Alle ingewikkelde oplossingen van de industrie ten spijt is het voor de meeste organisaties nog een ver-van-hun-bed-show waar het verder doorontwikkeld documentbeheer betreft. En dat is jammer want juist binnen MKB-omgevingen liggen er ontzettend veel kansen om processen te optimaliseren en daarmee de weg vrij te maken voor productievere medewerkers en lagere kosten.



De OKI MC573dn biedt veel gemak.

OKI bewijst met de MC573dn multifunctional dat professioneel document management niet duur en ingewikkeld hoeft te zijn. De hardware biedt op zichzelf al zeer veel functionaliteiten die in deze prijsklasse zeker niet standaard zijn. Naast uitgebreide documentverwerkingsopties blinkt de machine uit op het gebied van security en eco-friendly features die de impact op het milieu minimaliseren. Maar de echte winst zit hem in de gratis meegeleverde SENDYS Explorer software (www.sendysexplorer.com/oki). Deze software biedt gebruikers volledig kosteloos een breed scala aan functies die het verwerken, opslaan en delen van bestanden aanzienlijk vereenvoudigen. Denk aan directe toegang tot bestanden vanaf diverse bronnen, waaronder MFP, smartphone/tabletcamera (via Android en iOS-apps), webinterface van de desktop en e-mail.

Maar ook de uitgebreide OCR-functionaliteit waarmee gescande bestanden direct doorzoekbaar en bewerkbaar worden gemaakt biedt gebruikers binnen het MKB een ongekend voordeel. Denk hierbij aan het aanleggen van een digitaal archief of zelfs het (semi)automatisch verwerken van facturen. Daarnaast biedt SENDYS Explorer ook nog een aantal optionele functies die tegen beperkte eenmalige kosten (denk hierbij aan enkele tientjes) kunnen worden toegevoegd. Hiermee scant de gebruiker bijvoorbeeld rechtstreeks naar een cloud-documentoplossing zoals Dropbox, OneDrive, Google en Microsoft SharePoint.





Het gemak van de SENDYS Explorer.

De functionaliteiten van zowel de hardware als de software zijn toegesneden op gebruik binnen MKB-omgevingen. Dat is terug te vinden in de eenvoud en de prijs van de oplossing. Maar omdat woorden alleen maar woorden zijn biedt OKI professionals die werkzaam zijn als zelfstandige of binnen een MKB-organisatie de mogelijkheid om exclusief via HardwareInfo gebruik te maken van een aantrekkelijk aanbod. De eerste vijf personen die zich aanmelden via onderstaand formulier en voldoen aan de voorwaarden ontvangen een kortingscode waarmee zij met 50% korting een OKI MC573dn kunnen aanschaffen. En het enige dat we daarvoor terugverwachten is een éénmalige beschrijving van de ervaring met de OKI MC573dn in combinatie met SENDYS Explorer. Bekijk hier de voorwaarden en meld u direct aan!

Over de OKI MC573dn met SENDYS Exlorer

A4 Smart MFP met OKI LED-technologie

Printen, scannen, kopiëren, faxen

7-inch LCD-kleurenaanraakscherm

Unieke open architectuur van het smart Extendable Platform (sXP)

200 x 1.200 dpi HD afdrukresolutie

Tot maximaal 1.410 vel van 80 g/m²

Private Print en optionele Card Release

GRATIS meegeleverde SENDYS Explorer software inclusief OCR-functionaliteit

