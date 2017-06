Specificaties en benchmarks AMD Epyc 7000-serverprocessoren gelekt

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 15 juni 2017 20:30

Er zijn de laatste tijd behoorlijk wat specificaties en benchmarks het internet rondgegaan van aanstaande AMD-processors, maar veelal bleken die berichten gefabriceerd te zijn. Inmiddels heeft een redelijk betrouwbare bron naar eigen zeggen informatie in handen over de Epyc 7000-serie serverprocessors, waarvan de NDA op 20 juni zou moeten aflopen.

Uit de slides die VideoCardz in handen heeft, blijkt de Epyc-generatie te bestaan uit modellen tot en met 32 Zen-cores en acht DDR4-geheugenkanalen per CPU. Verder is het mogelijk om 2 TB RAM te koppelen aan iedere processor en zijn er tot 128 PCI-Express lanes beschikbaar. De chipset is daarnaast geïntegreerd, evenals een dedicated subsysteem voor beveiliging.

Ook niet onbelangrijk is dat het gebruikte socket compatibel zal zijn met de volgende generatie Epyc-processors, zodat je bij een upgrade in de toekomst niet het hele platform hoeft te vervangen.

Informatie afkomstig van VideoCardz.com