Samsung verhoogt productie van 64-laags V-NAND

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 15 juni 2017 22:45, bron: Samsung

Mede vanwege beperkte productie en teruglopende voorraden zijn de prijzen van SSD's momenteel hoger dan in voorgaande jaren. Het is dan ook goed nieuws dat Samsung heeft aangekondigd de massaproductie van zijn 64-laags 3D V-NAND op te gaan starten.

Om zijn marktpositie te verstevigen is de Zuid-Koreaanse fabrikant van plan om voor het eind van het jaar meer dan 50% van zijn productie op dit 64-laags geheugen te baseren. Deze 256Gb-chips worden overigens al sinds januari in beperkte mate gebruikt voor professionele doeleinden, maar moeten binnenkort ook in SSD's voor alle servers, computers en mobiele apparaten terug te vinden zijn.

Het 64-laags TLC V-NAND heeft een doorvoersnelheid van naar verluidt 1 Gbit/s, waarmee het volgens Samsung tot de snelste flashchips van dit moment behoort. Verder claimt men een 30% hogere energie-efficiëntie dan de 48-laags versie en moeten de 64-laags cellen zo'n 20% betrouwbaarder zijn.