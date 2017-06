Microsoft brengt modern toetsenbord met vingerafdruksensor uit

Door Steven Swart vrijdag 16 juni 2017 10:15, bron: Microsoft

Microsoft heeft een nieuw slank toetsenbord uitgebracht met een vingerafdruksensor. Het Microsoft Modern-toetsenbord is zowel draadloos als bedraad te gebruiken.

De Modern is een minimalistisch toetsenbord en is afgewerkt met een aluminium toplaag. Microsoft heeft voor Windows Hello een vingerafdruksensor naarst de Alt-toets geplaatst, waarmee inloggen sneller kan dan voorheen. Het toetsenbord kan draadloos via Bluetooth worden aangesloten of juist bedraad worden gebruikt naar gelang de situatie. Microsoft lijkt de komende tijd de 'Surface-label' van zijn accessoires te halen of mogelijk een grote compatibiliteit te benadrukken.

Het Modern-toetsenbord van Microsoft krijgt een adviesprijs van 130 USD. Wanneer het aluminium toetsenbord verkrijgbaar wordt, is niet gemeld.