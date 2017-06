In Win kondigt 101 en 101C pc-behuizingen aan

Door Luuk van Gestel vrijdag 16 juni 2017 20:35, bron: In Win

In Win heeft twee nieuwe ATX-behuizingen aangekondigd, de 101 en 101C. Beide modellen zijn vrijwel hetzelfde, met als verschil dat de 101C RGB-verlichting heeft en als extra een USB 3.1 Type-C-aansluiting op het I/O-paneel.

De 101 komt in de kleuren zwart/rood en wit/blauw. Het zijpaneel bestaat uit getint glas en op de voorkant prijkt een verlicht In Win-logo met daarin de powerknop verwerkt. Om de voorkant 'opgeruimd en simpel' te houden, heeft In Win het I/O-paneel aan de bovenkant geplaatst. Het paneel heeft twee keer USB 3.0 (met USB 3.1 Type-C bij de 101C) en de standaard audiojacks.

Aan de onderkant bevindt zich een verwijderbaar stoffilter en is er ruimte voor drie 120mm-casefans. De 101 ondersteunt tot zes 120mm-fans. De voeding wordt geplaatst aan de bovenkant van de behuizing, waardoor de fans aan de onderkant de videokaart extra kunnen koelen, aldus In Win. De ruimte waarin de voeding zich bevindt zorgt ervoor dat kabels niet zichtbaar zijn en van daaruit kunnen de kabels naar de ruimte voor het kabelmanagement gevoerd worden. De behuizing kan twee 3,5-inch en twee 2,5-inch drives huisvesten of vier 2,5-inch drives. Videokaarten tot een lengte van 421 mm en CPU-koelers tot een hoogte van 160 mm passen. Ook wordt er een bracket meegeleverd ter ondersteuning van de videokaart. De 101 heeft de volgende afmetingen (h x b x d): 480 x 445 x 220 mm.

Volgens In Win valt de 101 in ieder geval in de categorie 'betaalbare' behuizingen. Het is echter nog niet bekend wanneer de In Win 101 en 101C op de markt komen en voor welke prijs.