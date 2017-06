Eerste review van Intel Core i9 7900x online verschenen

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 16 juni 2017 23:07, bron: Hexus.net

De eerste Intel Core i9-processors zullen vanaf volgende week te pre-orderen zijn, maar Hexus.net heeft al voor het officiële embargo een review van de Core i9 7900X online gezet. Volgens de website was de CPU niet via Intel verkregen en is er dus hoogstwaarschijnlijk ook geen NDA getekend.

Het moederbord dat gebruikt werd voor het testen, wordt overigens ook niet bij naam genoemd. Dat doet vermoeden dat de processor van dezelfde fabrikant afkomstig is, al is dat natuurlijk niet te bevestigen. Ook afbeeldingen van de geteste onderdelen ontbreken totaal; neem het hele verhaal dus nog met een klein korreltje zout.

Op de standaard spanning van 1,25 volt was Hexus naar eigen zeggen in staat om de 7900X over te klokken tot 4,7 GHz. Uiteraard heeft dat geen positieve invloed gehad op het energieverbruik: het platform trok meer dan 350 watt uit de muur, terwijl dat bij video-encoding op standaard snelheden beperkt bleef tot 214 watt.

In de benchmarks zet de Core i9 7900X indrukwekkende scores neer, wat natuurlijk te verwachten was met de 10 rekenkernen en 20 threads op variabele klokfrequenties van 3,3 tot 4,5 GHz. In Cinebench zet de Intel bijvoorbeeld een score neer van 2187, zo'n 28% hoger dan de Core i7 6950X (die ook 10 cores en 20 threads heeft).

Belangrijk om te vermelden is dat Hexus tegen behoorlijk wat problemen aanliep; in Total War: Warhammer waren onverklaarbare haperingen waar te nemen, en steeg de gemiddelde fps van 48,2 naar 74,9 met een BIOS-update. Zelfs het moederbord zelf aan de praat krijgen was volgens de redacteur geen eenvoudige taak.

De lancering van de Core i9-reeks lijkt al met al dus redelijk gehaast te zijn.

Benchmarks afkomstig van Hexus.net