'Opvolger Samsung Galaxy Tab A 8.0 verschijnt in benchmarkdatabase'

Door Michiel Berkhout zaterdag 17 juni 2017 17:51, bron: NextPowerUp, GFXBench

In de benchmarkdatabase van GFXBench is een nog onbekende tablet van Samsung opgedoken. Het apparaat draagt Galaxy Tab A 8.0 en het typenummer SM-T385. Het gaat naar verluidt om de opvolger van de Samsung Galaxy Tab A 8.0 met het typenummer SM-T350. Het ligt voor de hand dat Samsung dit model officieel uit de doeken tijd tijdens IFA 2017, dat begin september gehouden wordt.

Volgens de informatie in de database beschikt het apparaat over een 8-inch scherm met een resolutie van 1280 bij 800 pixels. Hij wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 435 SoC in combinatie met 2 GB RAM en 16 GB opslaggeheugen. Aan de achterzijde is een 8-megapixel camera aanwezig, de voorkant wordt gesierd door een 5-megapixel front-facing exemplaar. Het geheel draaide ten tijde van de benchmark op Android 7.0 'Nougat'.