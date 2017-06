Microsoft Surface Laptop is vrijwel niet te repareren

Door Michiel Berkhout zaterdag 17 juni 2017 19:03, bron: iFixit

De website iFixit.com trekt met grote regelmaat elektronische apparaten zoals smartphones, tablets en laptops uit elkaar, om te beoordelen hoe makkelijk het apparaat te repareren is. De 'repareerbaarheid' wordt beoordeeld op een schaal van 0 tot 10, waarbij apparaten met een 0 vrijwel niet te repareren zijn, terwijl dit bij apparaten met een 10 relatief eenvoudig gaat. Recentelijk moest de nieuwe Microsoft Surface Laptop eraan geloven, en dit apparaat heeft van iFixit de minimale score van 0 ontvangen.

Volgens de website is het absoluut niet de bedoeling dat het apparaat geopend of gerepareerd wordt en kun je niet bij de componenten komen zonder flink wat schade aan te richten. Zo wordt er stof gebruikt dat losgesneden en -gesmolten moet worden om in de laptop te komen. Ook wordt er gezegd dat het "niet om een laptop, maar om een met lijm gevuld gedrocht" gaat. De processor, het werkgeheugen en het opslaggeheugen zijn allemaal vastgesoldeerd op het moederbord, waardoor het uitvoeren van upgrades praktisch onmogelijk is. De koptelefoonaansluiting in principe te vervangen, maar kan niet worden bereikt zonder de heatsink, de ventilator, het scherm en het moederbord te verwijderen. Daarnaast is het lastig en gevaarlijk om de ingebouwde accu te vervangen - zo zit hij stevig in de behuizing vastgelijmd - waardoor je bedrogen uitkomt als deze na verloop van tijd versleten is.