MSI X299 Tomahawk komt ook in het wit

Door Mitchell Dragt zondag 18 juni 2017 12:03, bron: MSI

Wie een witte build wil maken en toch graag een X299 Tomahawk van MSI erin wilde hebben, liep tot nu toe tegen een probleem aan. MSI brengt daar echter een verandering in, want het bedrijf komt met een White Arctic Edition van het bord. In tegenstelling tot de zwart-antraciet kleurstelling komt daarvoor in de plaats wit en lichtgrijs. Het lijkt erop dat de Arctic-editie met metaal verstevigde DIMM-sloten krijgt als extra. Verder is hij gelijk aan de zwarte variant.

De X299 Tomahawk heeft een verbeterde stroomvoorziening voor de LGA2066-processors. Verder is er zoals gebruikelijk met deze chipset plaats voor acht DDR4-modules. In totaal zijn er vier PCIe 3.0 x16-sloten aanwezig, maar het is afhankelijk van de CPU welke configuratie hiermee mogelijk is. Verder zien we twee M.2-sloten met de speciale koeling en een U.2-poort. USB is achterop aanwezig in de vorm van 1x USB 3.1 Type A, 1x USB 3.1 Type-C, 4x USB 3.0 Type A en 3x USB 2.0 Type A.