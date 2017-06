Teaser watergekoelde GTX 1080 Ti van Aorus duikt op

Door Mitchell Dragt zondag 18 juni 2017 18:06, bron: Videocardz

Er is een teaser opgedoken van een nieuwe high-end GTX 1080 Ti van Gigabyte's gaming sub-merk Aorus. De 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition heeft een custom pcb, met VR-link voor extra HDMI-poorten. De koeler heeft uiteraard geen fans op de kaart zelf en is zwart met oranje. Als extra decoratie is er RGB Fusion-verlichting op gezet. De videokaart komt als een vaste kit, waaraan de radiator al verbonden is.

Eerder zagen we van andere merken al waterkoeling-varianten verschijnen van deze GPU. Zo kwam MSI met de Sea Hawk-uitvoeringen, die geleverd worden met Corsair waterkoeling. Andere fabrikanten kwamen met iets andere uitvoeringen - met alleen een koelblok geïnstalleerd op de kaart. Deze versies zagen we al van ASUS, KFA2 en Zotac.