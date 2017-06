Intel zet ontwikkeling en verkoop van Edison, Galileo en Joule stop

Door Mitchell Dragt maandag 19 juni 2017 07:24, bron: Intel 1(PDF), Intel 2(PDF), Intel 3(PDF)

Intel heeft middels een Product Change Notification bekendgemaakt dat het de ontwikkeling en verkoop staakt van de Edison, Galileo en Joule ontwikkelplatforms. In de tijd dat aan de producten gewerkt is, bleef het aantal nieuwe producten op een laag aantal staan. Mogelijk zag het bedrijf geen heil meer in de platforms

Edison was een micro-systeem als development-kit, ter grootte van een SD-kaart. Het doel destijds was om mensen aan te sporen zelf aan de slag te gaan om IoT-apparaten te ontwikkelen. Met een prijs van $50 was hij toegankelijk en nog veel kleiner dan bijvoorbeeld een Raspberry Pi. Voor Galileo is Intel destijds een samenwerking aangegaan met Arduino, om daarmee compatibele systeemborden aan te gaan bieden, gebaseerd op een Intel Quark SoC. Ook de Joule was een ontwikkelbordje, dat ook met Intel RealSense om kon gaan en 4k-video kon uitvoeren.

Tot 16 september dit jaar zijn ze te bestellen. Daarna zijn bestellingen niet meer te plaatsen, en zijn bestaande bestellingen niet meer te annuleren of retourneren.



Intel Edison.