Bosch bouwt grote chipfabriek in Duitsland

Door Luuk van Gestel dinsdag 20 juni 2017 09:25, bron: Reuters, Telecompaper, Heise

Bosch heeft plannen aangekondigd voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Dresden, Duitsland. De fabriek zal rond de één miljard euro kosten en er zullen voornamelijk chips voor het IoT en de mobiliteitsindustrie worden geproduceerd. Voor Bosch is het de grootste investering in de geschiedenis van het bedrijf.

De nieuwe fabriek zal eind 2019 afgerond moeten zijn en zijn volledige capaciteit tegen het einde van 2021 moeten bereiken. De chips zullen geproduceerd worden op basis van 12-inch-wafers (300 mm). De Duitse overheid geeft aan de bouw van de fabriek te zullen steunen in de 'Silicon Saxony'-regio in het oosten van Duitsland. Het leeuwendeel van de investering komt van Bosch, de rest van subsidies van de Europese Unie.

Volgens een woordvoerder van Bosch is de keuze op Dresden gevallen om reclame te maken voor de 'digitale soevereiniteit' van Europa - 'halfgeleiders zouden ook hier geproduceerd moeten worden'. Er is daarnaast ook gekeken naar de beschikbaarheid van onderzoeksfaciliteiten en ervaring in de regio. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen zijn al meer dan 300 tech-bedrijven gevestigd. De komst van de chipfabriek van Bosch betekent een grote impuls voor de ontwikkeling van de regio en de komst van 700 arbeidsplaatsen. In 2010 opende Bosch al een fabriek in Reutlingen, waar chips voor de autobranche geproduceerd worden.

Afbeelding: Heise.de