OnePlus 5 duikt op in advertentie

Morgen wordt de OnePlus 5 aangekondigd. Helaas voor OnePlus is vrijwel alles inmiddels bekend geworden. Een advertentie heeft bovendien het uiterlijk van de OnePlus 5 verraden.

Natuurlijk is nog niets zeker, maar naar verwachting krijgt de OnePlus 5 een 5,5-inch scherm met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Intern heeft OnePlus gekozen voor de Snapdragon 835 van Qualcomm met 6 of 8 GB aan RAM. Aan de achterzijde vindt men een 20- en 16-megapixel camera. De batterij krijgt een capaciteit mee van 3300 mAh. Voor opslag zal de consument kunnen kiezen tussen 64 of 128 GB aan opslag.

Het uiterlijk leek al deels vastgelegd te zijn, maar wordt bevestigd door Amazon. Hierbij is een zwarte aluminium behuizing te zien men een duidelijke homeknop aan de voorzijde.