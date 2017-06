LG lanceert G6+ met meer werkgeheugen, opslag en nieuwe kleuren

Door Luuk van Gestel dinsdag 20 juni 2017 07:55

LG lanceert de G6+, een versie van de G6 met meer werkgeheugen, opslaggeheugen en de quad-DAC die we al eerder zagen in de Koreaanse variant van de smartphone.

Met de lancering volgt LG de strategie van andere smartphone-makers om meerdere versies van vlaggenschepen op de markt te brengen. De V30, die waarschijnlijk tijdens het IFA in Berlijn aangekondigd zal worden, zal hetzelfde pad bewandelen. De G6+ heeft 6 GB RAM en 128 GB opslaggeheugen, respectievelijk 2 GB en 64 GB meer dan de reguliere versie van de G6. Ook bezit het toestel een quad-DAC en wordt het geleverd met een B&O Play hoofdtelefoon. Verder is de smartphone hetzelfde, een 5,7-inch QHD+-scherm met afgeronde hoeken, een Snapdragon 821, dubbele 13 megapixel camera's en een 3.300 mAh accu.

Verder komt LG met een software-update voor de G6. Het wordt nu mogelijk het toestel te ontgrendelen door middel van gezichtsherkenning, dat volgens LG minder dan een seconde in beslag moet nemen. Ook komen er een aantal optimalisaties van het energieverbruik en krijgen gebruikers een waarschuwing dat er een vinger in beeld is bij het nemen van een foto.

De LG G6+ komt beschikbaar in de reeds bestaande kleuren blauw, zwart en goud. Er komen ook twee nieuwe kleuren beschikbaar: Optical Marine Blue (glanzend blauw) en Optical Terra Gold (glanzend goud), beide met zwarte front-bezels. Volgens collega-site Tweakers laat een woordvoerder van LG weten dat er'vooralsnog geen tekenen zijn van een release in Nederland'. De release zal in eerste instantie op de Aziatische markt plaatsvinden, daarna moet bekeken worden of ook andere werelddelen in aanmerking komen.