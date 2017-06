AMD introduceert Epyc serverprocessors

Door Koen Crijns dinsdag 20 juni 2017 22:51

AMD heeft tijdens een evenement in Austin officieel zijn Epyc-lijn serverprocessors geïntroduceerd. Met deze op de Zen-architectuur gebaseerde CPU's wil AMD voor het eerst sinds lange tijd weer enig marktaandeel terugpakken in de servermarkt. De strijd met Intel wil AMD niet alleen gaan voeren met lagere prijzen, maar ook door het bieden van meer mogelijkheden.

De Epyc-processors zijn intern gebaseerd op een viertal Zeppelin chips en die chip kennen we uiteraard als basis van de AMD Ryzen desktopprocessors. Dat betekent dat een enkele Epyc-CPU in principe bestaat uit vier Ryzens en dus op alle vlakken maximaal vier keer de functionaliteit biedt: tot 32 cores met 8-channel geheugen en een 128-voudige geïntegreerde PCI-Express controller. Epyc processors kunnen met maximaal twee stuks in een server gecombineerd worden, waarbij overigens wel 64 van de PCI-Express lanes van beide CPU's worden gebruikt voor onderlinge communicatie.

Lees verder in dit artikel