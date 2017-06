MSI introduceert GTX 1080 TI Lightning Z

Door Jonas Verhofsté dinsdag 20 juni 2017 21:30, bron: VideoCardz

MSI heeft vandaag de nieuwste telg in zijn Lightning-reeks aangekondigd: de GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z. Deze GPU is geklokt op 1607 MHz, met een boost frequentie tot 1721 MHz. Er is 11 GB GDDR5X geheugen aanwezig, geklokt op 11,12 GHz. De videokaart is uitgerust met 14 fasen voor de GPU en 3 fasen voor het geheugen.

Al dit vermogen wordt gedissipeerd via de Tri-Frozr koeler: drie Torx 2.0-ventilatoren werken samen met 6 heatpipes, waarvan twee 8mm-exemplaren, om in totaal 750 watt aan warmte af te kunnen voeren. Ook de VRM's en de backplate hebben een heatpipe, zodat het geheel koel blijft onder alle omstandigheden.

De kaart voorziet in twee DisplayPort 1.4-poorten, twee keer HDMI 2.0b en één DVI-D aansluiting. RGB-verlichting is ook van de partij, met de naam Mystic Light. De kleur kan ingesteld worden met je smartphone of met de mystic light-software. RGB is echter niet de enige manier om het uiterlijk aan te passen: er worden ook highlight-stickers meegeleverd, zodat je de accentkleuren van je videokaart kan laten passen bij de rest van je build.

Ook de overclockers zijn niet vergeten: Er zijn makkelijk bereikbare meetpunten voorzien en een schakelaar voor een speciale LN2-mode. Deze mode schakelt de overspannings- en de oververhittingsbeveiliging uit, waardoor ervaren overclockers de kaart tot zijn uiterste kunnen drijven.

De GTX 1080 Ti Lightning Z zou in juli beschikbaar moeten zijn. Over de prijs is nog niets bekend.



De Lightning Z met RGB-verlichting



De speciale meetpunten