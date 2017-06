Zwitsers claimen plek 3 in 49ste supercomputer TOP500-lijst

Door Ewout ter Hoeven woensdag 28 juni 2017 16:53, bron: Top500 (lijst), aankondiging

Tweemaal per jaar, in juni en november, brengt Top500 hun lijst van snelste supercomputers uit. In de 49ste editie die afgelopen week verscheen hebben de Zwitsers de derde plek weten te veroveren, ten koste van de Amerikanen. Voor de rest zijn de eerste 10 plaatsen onveranderd.

De Piz Daint-supercomputer heeft in het afgelopen half jaar een flinke upgrade afgerond. Cray heeft de 8-core Xeon E5-2670-processoren uit de Sandy Bridge-generatie vervangen door nieuwere 12-core Xeon E5-2690v3 Haswell-processoren. Belangrijker is echter de upgrade van Nvidia's Tesla K20x- naar Tesla P100-accelerator. Deze GPU's voeren de bulk van het rekenwerk uit en met de upgrade stijgt de supercomputer van plaats 8 naar plaats 3, met ruim drie maal zoveel rekenkracht.

De lijst wordt nog steeds aangevoerd door de twee gigantische systemen uit China. Tianhe-2 staat al sinds juni 2013 in de top, waarbij het stokje in juni 2016 aan de TaihuLight werd overgedragen. De VS heeft in de nieuwe lijst zijn podium plaats verloren, maar zal deze binnen een jaar weer terug veroveren. Er wordt namelijk gewerkt aan twee nieuwe systemen, Summit en Sierra, die beide gebruik maken van IBM's nieuwe Power9-processoren en Nvidia Volta-GPU's.

De Top500-organisatie heeft ook een nieuwe versie van Green500 uitgebracht. Deze lijst sorteert de Top500 naar energie-efficiëntie. De gehele top 10 is gevuld met supercomputers met Nvidia's Tesla P100-accelerators, waarbij Piz Daint op nummer 6 staat. Dit is tevens de meest efficiënte supercomputer in de top 50 snelste supercomputers.

Plaats Systeem Land Kernen R max

(TFlop/s) R peak

(TFlop/s) Verbruik

(kW) 1 Sunway TaihuLight China 10,649,600 93,014.6 125,435.9 15,371 2 Tianhe-2 (MilkyWay-2) China 3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808 3 Piz Daint Zwitserland 361,76 19,590.0 25,326.3 2,272 4 Titan VS 560,64 17,590.0 27,112.5 8,209 5 Sequoia VS 1,572,864 17,173.2 20,132.7 7,89 6 Cori VS 622,336 14,014.7 27,880.7 3,939 7 Oakforest-PACS Japan 556,104 13,554.6 24,913.5 2,719 8 K computer Japan 705,024 10,510.0 11,280.4 12,66 9 Mira VS 786,432 8,586.6 10,066.3 3,945 10 Trinity VS 301,056 8,100.9 11,078.9 4,233

Piz Daint, Swiss National Supercomputing Centre