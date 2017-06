Betaalbare Ben Nevis Advanced CPU-koeler met grote ventilator bij Alpenföhn

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 22 juni 2017 11:16, bron: Caseking

Het assortiment van Alpenföhn heeft een nieuw model mogen verwelkomen, namelijk de Ben Nevis Advanced. Hij wordt iets boven de oorspronkelijke Ben Nevis gepositioneerd, die onder andere één heatpipe minder heeft.

Wat meteen opvalt is de relatief grote PWM-ventilator, die 130 millimeter meet en tot 1500 omwentelingen per minuut maakt. Daarbij wordt er volgens de fabrikant zo'n 95,4 m3/h lucht verplaatst bij een maximum geluidsdruk van 25,8 dB(A).

In combinatie met de vier direct-touch heatpipes en aluminium koelvinnen moet de nieuweling een TDP aankunnen van 150 watt. Het geheel staat overigens asymmetrisch op zijn pootjes, om eventueel meer ruimte te creëren voor hoge geheugenmodules.

De Alpenföhn Ben Nevis Advanced CPU-koeler is inmiddels al bij Caseking verkrijgbaar voor 29,90 euro. Vermoedelijk zal hij spoedig in Nederland voor een vergelijkbare prijs worden aangeboden. De bevestiging is compatibel met praktisch alle courante sockets van Intel en AMD, inclusief AM4 en LGA2011-v3.