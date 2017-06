Linksys Velop krijgt webinterface na update

Door Tomas Hochstenbach donderdag 22 juni 2017 18:33

In onze review van de Linksys Velop was één van de kritiekpunten het ontbreken van een webinterface. De 'whole home WiFi' systemen zijn bedoeld voor minder ervaren gebruikers en het volledige set-upproces verloopt dan ook via een smartphone-app voor Android en iOS. Linksys heeft nu alsnog een webinterface toegevoegd aan de apparaten.

De firmware-update wordt 's nachts automatisch geïnstalleerd op de Velop, maar handmatig bijwerken is ook mogelijk. Na de update wordt toegang via een browser geactiveerd en kunnen gebruikers onder meer de instellingen voor de DHCP-server, de DNS-configuratie en de DMZ aanpassen. Ook uitgebreide logboeken voor het oplossen van problemen zijn beschikbaar.

Voor de installatie en de ingebouwde kanaalzoeker blijft het gebruik van de app vereist. Die geeft na het uitvoeren van de update overigens ook de actuele signaalsterkte weer - voorheen werd alleen getoond met welke 'node' je verbinding had. Meer informatie over het updaten is hier te vinden.



Na de update is een webinterface beschikbaar voor geavanceerde opties.