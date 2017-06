Chromebooks met Intel Cannonlake-processors opgedoken

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 23 juni 2017 15:43, bron: ChromeUnboxed

Intel heeft naar verluidt besloten om de introductie van zijn eerste 10nm-chips, in de vorm van de mobiele Cannonlake-generatie, naar voren te trekken: de eerste CPU's zouden al eind 2017 of begin 2018 moeten verschijnen. Deze moeten zo'n 15% sneller zijn dan de huidige Kaby Lake-modellen, al valt dat natuurlijk nog te bezien.

In de code van Chromium is inmiddels een apparaat opgedoken met codenaam Zoombini, vermoedelijk een model enkel bedoeld voor (software-)ontwikkeling. Ondanks dat er verder geen details over het apparaat beschikbaar zijn, is het wel een indicatie dat de Cannonlake-serie daadwerkelijk vervroegd beschikbaar zal komen en ook in Chromebooks te zien zal zijn.