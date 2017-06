Futuremark voegt gratis Basic Edition toe aan PCMark 10-systeembenchmark

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 23 juni 2017 20:15, bron: TechSpot

Futuremark heeft het begin van de zomer als moment gekozen voor de introductie van PCMark 10 Basic Edition, een gratis versie van de software. Hiermee kun je de standaard test draaien, met aan het einde tevens een mogelijkheid om de resultaten te bekijken en delen.

PCMark 10 is een zogenaamde systeembenchmark: het test alle onderdelen van je computer in real-world scenario's. Het gaat daarbij in drie onderdelen: essentials, productivity en digital content creation. De eerste categorie meet de snelheid bij het gebruik van webbrowsers, en neemt daarnaast videobellen en opstarttijden van applicaties onder de loep. Onder producivity valt de office-software, en bij de laatste groep moet je denken aan renderen en zowel video- als fotobewerking. Een test voor gaming is niet bij de Basic Edition inbegrepen.

De gratis Basic Edition van PCMark 10 te downloaden via de website van Futuremark (helemaal onderaan de pagina), en wordt ook via Steam aangeboden.