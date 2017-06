SilverStone gaat Strider Titanium-voedingen ook aanbieden met 1100 tot 1500 watt

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 23 juni 2017 23:27, bron: SilverStone (1100 W), (1300 W), (1500 W)

SilverStone heeft in zijn assortiment al drie Titanium-modellen in de Strider-reeks, al zijn die beperkt tot vermogens van 600, 700 en 800 watt. Met de komst van de high-end Intel Skylake-X en AMD Threadripper generaties heeft het bedrijf echter besloten ook hogere capaciteiten tot 1500 watt aan te gaan bieden.

Die nieuwe toevoegingen zijn er in de vorm van de ST1100-TI, ST1300-TI en ST1500-TI, waarbij het getal in de naam het opgegeven vermogen bedraagt. Uiteraard zijn ze voorzien van de 80 Plus Titanium-certificering, hetgeen een efficiëntie garandeert van 94 tot 96 procent bij een belasting van respectievelijk 20 tot 50 procent.

De Strider Titanium-serie is overigens voorzien van enkel Japanse condensatoren en moet 24/7 kunnen werken bij omgevingstemperaturen van 50ºC. Het ontwerp is verder gebaseerd op een enkele +12v-rail met opgegeven ripple en noise van minder dan 3 procent. Het geheel wordt tot slot gekoeld door een 135mm-ventilator, die uiteraard stilstaat bij lage belastingen.

Bij de ST1500-TI wordt de koeling bijvoorbeeld pas opgestart bij een belasting van 20 procent, wat in de praktijk betekent dat hij een systeem met een GTX 1080 passief zou kunnen voeden. De kabels die uit de voeding komen zijn tot slot overigens plat uitgevoerd, hetgeen kabelmanagement moet vereenvoudigen.

Prijzen van deze drie nieuwe voedingen werden niet genoemd, al zullen ze zeker een stuk duurder zijn dan het huidige 800W-model in deze serie; die is voor gemiddeld zo'n 190 euro in onze prijsvergelijker terug te vinden.