'Sharp gaat vanaf volgend jaar OLED-panelen voor televisies produceren'

Door Michiel Berkhout zaterdag 24 juni 2017 11:42, bron: engadget

Sinds Sharp onder de vleugels van Foxconn valt wordt er fors geïnvesteerd in OLED. Zo zou er onder meer 814 miljoen euro geïnvesteerd worden in de productielijn voor kleine OLED-panelen, waarmee het bedrijf uiteindelijk moet kunnen concurreren met Samsung. Hier blijft het echter niet bij, zo zou Sharp vanaf volgend jaar ook OLED-panelen voor televisies gaan produceren.

Naar verluidt zullen ook de investeringen op dit gebied niet mals zijn en pompt het bedrijf 57,4 miljard Japanse Yen (omgerekend ongeveer 461 miljoen euro) in nieuwe productielijnen. Volgens de geruchten zullen er vanaf de lente van 2018 in twee productiefaciliteiten OLED-panelen worden geproduceerd, waarbij er vermoedelijk een scheiding wordt gemaakt tussen 'kleine' schermen voor onder meer smartphones en mogelijk laptops, terwijl de ander de productie van televisiepanelen voor zijn rekening moet nemen. In het laatstgenoemde segment is LG momenteel dominant, al kan ook dat bedrijf dus op concurrentie rekenen.