'Samsung Galaxy Note 8 krijgt een adviesprijs van 999 euro'

Door Michiel Berkhout zaterdag 24 juni 2017 17:25, bron: Guru3D, venturebeat

Afgelopen woensdag berichtten we over de Samsung Galaxy Note 8, die naar verluidt in augustus het levenslicht zal zien. Dit lijkt aannemelijk, aangezien dit een jaar na de lancering van de Galaxy Note 7 is. Overigens is dat toestel maar kort verkrijgbaar geweest wegens oververhittingsproblemen die toe te schrijven waren aan de accu, wegens brandgevaar werd hij zelfs volledig uit de handel gehaald en de reeds verkochte modellen teruggeroepen. Met de Note 8 hoopt Samsung weer echt een vlaggenschip neer te zetten, die nog iets boven de bestaande Galaxy S8 en S8+ wordt gepositioneerd. Volgens recente berichten is de prijs hier ook naar, zo zou de smartphone een adviesprijs van 999 euro dragen. Qua kleur zou er in eerste instantie keuze zijn uit een zwart, blauw of goudkleurig exemplaar.

Ook wat specificaties blijft er volgens de laatste geruchten weinig te wensen over. Zo zou het toestel in een 6,3-inch Super AMOLED-scherm voorzien, die net als de Galaxy S8-schermen een relatief langwerpige 18,5:9-beeldverhouding heeft. Verder wordt er gesproken over gebogen schermranden en een constructie van glas en metaal. Onder de kap schuilt een Qualcomm Snapdragon 835 of een Samsung Exynos 8895 SoC, in combinatie met 6 GB of 8 GB RAM. Ook een dual-camera opstelling zou niet ontbreken, met twee 12-megapixel sensors en beeldstabilisatie. Op één punt zou Samsung echter redelijk conservatief zijn, zo blijft de accu naar verluidt beperkt tot een capaciteit van 3300 mAh. Dit is 200 mAh minder dan de oorspronkelijke accucapaciteit van zijn voorganger, het is de fabrikant er dan ook alles aan gelegen om eenzelfde debacle te voorkomen. Het is echter opvallend dat de Galaxy S8+ wel een 3500 mAh accu heeft, terwijl de Galaxy Note 8 qua formaat juist iets groter zou worden.



De Galaxy Note 7 kampte met hitteproblemen en werd spoedig uit de handel gehaald.