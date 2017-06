Bètaversie MSI Afterburner toont diagnostische grafieken via in-game overlay

Door Michiel Berkhout zaterdag 24 juni 2017 22:07, bron: Videocardz, Guru3D

MSI heeft een bètaversie van Afterburner geïntroduceerd met een interessante nieuwe feature. Zo is diagnostische informatie tijdens het gamen te bekijken met behulp van een in-game overlay. Denk hierbij onder meer aan kloksnelheden, temperaturen, en geheugengebruik maar ook aan zaken als de actuele framerate en de frametimes. Dit is echter niet alleen als tekst beschikbaar, maar kan ook als grafiek worden weergegeven. Hierdoor kun je ook het verloop over een langere periode monitoren.

De nieuwe functionaliteit is beschikbaar in MSI Afterburner 4.4.0 beta 11, die hier gedownload kan worden. Om het in te schakelen dien je in het instellingenmenu naar het 'Monitoring'-tabblad te gaan en 'text+graph' te selecteren bij 'Show in On-Screen Display'. Bedenk echter dat het nog om een bètaversie gaat, waardoor er nog wat schoonheidsfoutjes in de software kunnen zitten.