'Intel Coffee Lake hexa-core duikt op in SiSoft Sandra-benchmark'

Door Mitchell Dragt zondag 25 juni 2017 10:12, bron: SiSoftware

De opvolger van Intels Kaby Lake zal Coffee Lake betreffen, ofwel de derde iteratie chips geproduceerd op 14 nanometer. Deze generatie met verbeterde architectuur krijgt de 300-serie chipset met het een en ander aan nieuwe functies. In de database van SiSoft Sandra-benchmarks is nu een nieuwe hexa-core opgedoken die vermoedelijk uit de Coffee Lake-generatie is.

In de beschrijving is te lezen dat het een chip is met zes cores en twaalf threads. Deze draait op 3,1 GHz met een Turbo Boost naar 4,2 GHz. Er is per core 256kB L2-cache aanwezig per core en in totaal 12 MB L3-cache. Gezien hij volgens de beschrijving onder Kaby Lake valt, maar meer dan vier cores heeft, lijkt het aannemelijk dat dit een Coffee Lake-chip betreft.

Tijdens een presentatie aan partners, heeft Intel al aangegeven dat Coffee Lake in augustus moet komen. In eerste instantie komen de meest krachtige chips op de markt en, zoals gebruikelijk, later pas lager gepositioneerde modellen. Deze kunnen overweg met de nieuwe 300-serie chipsets die volgens hardnekkige geruchten USB 3.1, WiFi en Bluetooth geïntegreerd krijgen.