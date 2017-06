Intel Kaby Lake engineering sample met AMD Radeon-GPU gespot

Door Luuk van Gestel zondag 25 juni 2017 09:46, bron: eTeknix, Fudzilla

Er gaan al een tijdje geruchten dat er een Intel-CPU met onboard AMD Radeon-GPU aan zit te komen. Tot nu toe zijn de geruchten door beide partijen onbevestigd gebleven en nog steeds willen ze er niks over kwijt. Ook gaan er al maanden geruchten dat Intel van plan is een licentiedeal te sluiten om gebruik te maken van de grafische patenten van AMD - al geeft Intel aan dat er "geen sprake is van een licentiedeal met AMD".

Een paar dagen geleden heeft Videocardz zijn database geüpdatet met informatie over nieuwe, gelekte engineering samples. Volgens Fudzilla is een van de nieuwe samples een Kaby Lake-processor met een onboard Intel HD Graphics Gen9-GPU én 694C:C0-GPU. Na enige tijd rondvragen zou de 694C:C0 volgens Fudzilla een AMD Radeon-GPU zijn. Bronnen bij Fudzilla geven ook aan dat Apple waarschijnlijk de opdrachtgever voor de processor is.

Het platform heeft twee separate GPU's, de onboard Intel- en AMD-GPU. Het is echter niet helemaal duidelijk of beide GPU's op dezelfde package geplaatst zijn, of juist op een separate module. Volgens Sisoft zou het gaan om de 'Intel Kaby Lake Client platform Kaby Lake Client System (Intel Kaby Lake DDR4 RVP17)', die ook op de lijst vermeld staat als desktop-platform.

Volgens gegevens uit GFXBench is het vrijwel zeker dat 694C:C0 een AMD-device is. Het is echter geen officiële bevestiging, maar het lijkt er steeds meer op dat een Intel-CPU met onboard AMD-graphics eraan zit te komen.

