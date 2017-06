Biostar kondigt A68N-5600 SoC-combinatie voor HTPC's aan

Door Steven Swart maandag 26 juni 2017 12:02, bron: Biostar

Biostar heeft voor consumenten die geïnteresseerd zijn in een compacte computer, om bijvoorbeeld een mediasysteem te bouwen, een nieuwe moederbord-processor combinatie aangekondigd. Het A68N-5600 SoC-moederbord beschikt namelijk over een AMD A10-4655M chip.

Het moederbord is geschikt voor small form factor (SFF) oplossingen en maakt gebruik van een mini-ITX formaat. De AMD A10-4655M chip is een quad-core processor die standaard op 2 GHz zijn werk doet en via Turbo 2,8 GHz kan bereiken. De grafische kracht zou daarnaast voldoende moeten zijn voor dagelijks gebruik. Er wordt maximaal 32 GB aan DDR3-1333 MHz geheugen ondersteund, verdeeld over twee DIMM-sloten.

Aan de achterzijde vindt men Ethernet, tweemaal USB 2.0 en USB 3.0. Voor grafische output is VGA en HDMI aanwezig. De adviesprijs van de getoonde combinatie bedraagt 64,99 USD.